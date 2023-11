“E invece sì…”, spaccato di vita familiare nel libro dei ricordi di Mauro Balordi

“E invece sì…” è una testimonianza, 110 pagine in cui si legge uno spaccato di vita familiare, gli intrecci di una frazione, quella di Albarola di Vigolzone, e di un paese, quello di Podenzano. L’autore è Mauro Balordi, vigolzonese d’origine, con alle spalle 30 anni di lavoro nel settore bancario e dal 2010 direttore della sede di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore fino a quest’anno, quando è andato in pensione.

Balordi ha voluto mettere nero su bianco i ricordi della sua gioventù e delle persone che non si possono dimenticare. E’ questo il suo obiettivo, lasciare ai suoi figli, e poi ai suoi nipoti e ai podenzanesi, un pezzo di vita di 50, 60 anni fa. Il suo volume (edizioni Lir) è stato presentato sabato nel palazzo della cultura, con l’organizzazione della Famiglia Podenzanese ed il patrocinio del Comune di Podenzano.

Il giornalista e storico Ippolito Negri ha moderato l’incontro, molto partecipato, che è stato un’ulteriore occasione per conoscere la vita del paese, ed in particolare del lato della “strada”, cioè la zona che è attraversata dalla statale 654 di Valnure dove i genitori di Mauro Balordi hanno gestito il distributore di carburante, ed alcuni personaggi che hanno lasciato un segno in paese, da Rabizzoni al prof. Dallavalle. Il volume, stampato a proprie spese da Balordi, è distribuito ad offerta ed il ricavato sarà donato all’associazione Le Querce di Mamre che affianca mamme in difficoltà.

