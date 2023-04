Pasqua all’insegna dell’arte in Regione, c’è anche la mostra del piacentino Armodio

Pasqua in Regione all’insegna dell’arte. Nei giorni precedenti le festività saranno inaugurate due mostre, allestite negli spazi espositivi dell’Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro 50 a Bologna.

La prima esposizione, “Ego division” del fotografo Marco Circhirillo, a cura di Eleonora Aimone, sarà allestita da mercoledì 5 aprile, inaugurazione alle ore 11, a martedì 18 aprile. Dei lavori di Circhirillo colpisce subito il gioco sulla fotografia con l’immagine che viene moltiplicata e che vede protagonisti volti noti dello spettacolo e dello sport come Stefania Rocca, Francesco Tricarico, Marco Materazzi e altri. La raccolta di immagini invita a una riflessione profonda sulla nostra identità, in una contemporaneità in cui la rappresentazione di sé, potenziata dall’uso dei social network, si fa sempre più preponderante.

La seconda mostra vede protagonista il pittore piacentino Vilmore Schenardi, in arte Armodio. La personale, dal titolo “La bottega delle meraviglie. Omaggio al maestro della perfezione” è curata da Silvia Bonomini e sarà aperta da giovedì 6 aprile, inaugurazione alle ore 11, a martedì 18 aprile. Maestro nel rappresentare con ironia il mondo che lo circonda, Armodio riesce con fantasia, gioiosa quanto profonda, a trasmettere sentimenti ed emozioni ricorrendo a simboli semplici (uova, libri, case, caffettiere, figure geometriche). L’artista, che quest’anno festeggia gli 85 anni, ha esposto in Italia e nel mondo.

Entrambe le mostre sono a ingresso gratuito, aperte dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Per informazioni: [email protected] oppure tel. 051.5275768-5826.