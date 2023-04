Teatro Municipale, torna Rocco Papaleo con lo spettacolo “Coast to coast”

Con Rocco Papaleo si chiude la Stagione di Prosa 2022/2023 del Teatro Municipale di Piacenza. Appuntamento mercoledì 19 aprile alle ore 21 con lo spettacolo “Coast to Coast” nel cartellone Altri Percorsi della diciannovesima stagione che vede Diego Maj direttore artistico, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Si tratta di un ritorno al Municipale per Papaleo, dove nel 2016 aveva presentato “Una piccola impresa meridionale” con un grande successo di pubblico. E anche per “Coast to Coast” si attende il tutto esaurito. Uno spettacolo, scritto a quattro mani con Valter Lupo che firma anche la regia, in cui l’artista conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone, affiancato in scena da quattro musicisti: Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti), Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi e suoni), Fabrizio Guarino (chitarre)

COAST TO COAST