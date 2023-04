“Piacenza ricorda”: il 6 maggio concerto dei Cani della biscia per la Casa di Iris

Il ricordo di chi non c’è più dopo una vita spesa a curare i malati viaggerà sulle note dei Cani della Biscia. Si intitola appunto “Piacenza ricorda” il concerto-spettacolo di beneficenza organizzato da Lilt, Ausl di Piacenza e Rotary Farnese, in programma per il prossimo 6 maggio alle ore 21 al Teatro Municipale.

A salire sul palco sarà dunque il popolare gruppo piacentino dei Cani della Biscia che interpreterà i grandi classici dei più famosi cantautori italiani, con la partecipazione di Liliana Palumbo e di Giovanni Rosa. L’iniziativa è nata per ricordare gli operatori Ausl e soci Lilt che sono scomparsi nell’ultimo anno e per sostenere la Casa di Iris di Piacenza, al quale verrà devoluto l’intero ricavato della vendita dei biglietti.

L’evento è stato presentato in Comune dal sindaco Katia Tarasconi, la direttrice generale dell’Azienda Usl Paola Bardasi, il direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’Ausl di Piacenza Patrizio Capelli, Franco Pugliese nella duplice veste di presidente della Lilt Piacenza e del Rotary Farnese, il responsabile delle relazioni esterne del Rotary Farnese Francesco Mastrantonio e Stefano Schembari, bassista della band Cani della Biscia. Pugliese ha precisato che “quest’anno ricorrerà il 40esimo anniversario della nascita della Lilt di Piacenza, siamo tra i soci fondatori dell’Hospice e abbiamo sempre contribuito alla causa di questa struttura attraverso la raccolta fondi. Per ricordare i colleghi dell’Asl e i soci Lilt che sono venuti meno e per dare un sostegno all’Hospice abbiamo così deciso di organizzare questa iniziativa di solidarietà”. “Una manifestazione che abbiamo sentito con il cuore – ha aggiunto Capelli – nata con la voglia di ricordare tanti colleghi che non ci sono più, in questo periodo sono comparsi alcuni dei loro nomi sui media, ma noi non ne vogliamo dimenticare nemmeno uno”.

Il repertorio sarà imperdibile, da De Andrè a Dalla, Guccini e De Gregori. La prevendita dei biglietti è aperta su www.clappit.com oppure presso la biglietteria del Teatro Municipale.