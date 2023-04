Spettacolo lungo l’argine del Po vicino all’oasi De Pinedo: ecco “la città degli aironi”

data-lightbox="liberta " href="https://www.liberta.it/wp-content/uploads/2023/04/Airone-rosso-foto-Luigi-Ziotti.jpg" data-lightbox="liberta " href="https://www.liberta.it/wp-content/uploads/2023/04/Airone-rosso-foto-Luigi-Ziotti-4.tif"

data-lightbox="liberta " href="https://www.liberta.it/wp-content/uploads/2023/04/Airone-rosso-foto-Luigi-Ziotti.tif" Ci troviamo lungo l’argine del Po, nei pressi dell’oasi naturalistica De Pinedo, situata nel comune di Caorso. A debita distanza, per non disturbare, stiamo osservando la garzaia. Con il termine di “garzaia” si indica il luogo in cui diverse specie di aironi costruiscono i nidi anche sullo stesso albero o arbusto a distanza di pochi metri, che gli ornitologi chiamano appunto “La città degli aironi”.

Notiamo infatti gli aironi cenerini che stanno costruendo i grossi e robusti nidi nella parte alta degli alberi. Scendendo un po’ più in basso, troviamo altri aironi tra i quali la candida garzetta, l’apparente goffa nitticora e l’airone guardabuoi. Ancora più in giù è presente l’elegante airone rosso, mentre a livello del terreno paludoso il mimetico tarabuso si sposta fra le canne in cerca del suo posto per nidificare.

Se da una parte la nidificazione di questi aironi molto vicini l’uno all’altro è una difesa da parte di predatori, lo stare così a stretto contatto, come in tutti condomini umani, suscita spesso qualche inevitabile battibecco.

Lasciando questo spettacolo del condominio della città degli aironi in punta di piedi per non disturbare, ci colpisce questo meraviglioso e imprevedibile comportamento del mondo animale che non finisce mai di stupirci.

IL SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA