Una mini-centrale a idrogeno in piazza Cavalli con il “fuori salone” di Hydrogen Expo

Un “fuori salone” in centro storico incentrato sul futuro dell’idrogeno, in concomitanza con la fiera Hydrogen Expo in programma dal 17 al 19 maggio a Piacenza Expo.

Qualche giorno prima, dall’8 al 12 maggio, piazza Cavalli ospiterà infatti un container con diversi strumenti per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno verde, tra cui pannelli fotovoltaici, elettrolizzatore e cella a combustibile, pompa di calore e caldaie. L’allestimento sarà fruibile dalle 10.00 alle 11.30, con un particolare invito alle classi delle scuole superiori.

L’iniziativa è promossa dalle aziende Brian and Partners, Erredue e Unical, in sinergia con l’amministrazione comunale.

Questo elemento chimico – va ricordato – è molto diffuso nel pianeta. Per utilizzarlo come vettore energetico, però, occorre trasformarlo in modo sostenibile. “Bisogna approfondire la potenzialità di Piacenza di diventare un punto di riferimento nazionale per l’idrogeno verde” spiega Andrea Bricchi, responsabile di Brian and Partners, affiancato da Gianluca Conti di Erredue, Sergio Fiorani e Ilaria Jahier di Unical.

Presente all’illustrazione del progetto anche il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore all’ambiente Serena Groppelli.

Il polo fieristico di Le Mose, invece, aprirà le porte alla seconda edizione di Hydrogen Expo, mostra-convegno dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, attraverso seminari tecnici e conferenze con il supporto delle principali associazioni e delle più importanti aziende nazionali e internazionali per aggiornare i partecipanti sugli ultimi sviluppi tecnologici e normativi del settore.

