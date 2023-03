Idrogeno, Piacenza capitale a maggio: maxi fiera a Le Mose e “fuori salone” in centro

In arrivo la seconda edizione di Hydrogen Expo, mostra-convegno dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. L’evento – presentato stamattina nella sede di Confindustria – è in programma dal 17 al 19 maggio a Piacenza Expo.

L’ente fiera di Le Mose punta su un programma di seminari tecnici e conferenze con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali e internazionali, per aggiornare i partecipanti sugli ultimi sviluppi tecnologici e normativi del settore. Attesi oltre 120 stand e “circa 50mila presenze tra espositori e visitatori”, come affermato da Fabio Potestà, direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione.

“L’idrogeno è uno dei vettori che rappresenterà presto il futuro della transizione ecologica” ha spiegato il presidente provinciale di Confindustria Francesco Rolleri, sottolineando il coinvolgimento di aziende innovative alla fiera di Piacenza Expo. “Si tratta di un progetto in cui la nostra associazione crede parecchio – ha aggiunto Rolleri – a riprova della capacità territoriale di fare squadra”. Il vicepresidente locale di Confindustria Nicola Parenti ha rimarcato che “il Paese è in una fase preistorica per l’idrogeno, ma ci sono varie imprese e istituzioni al lavoro per approfondire il funzionamento di questa molecola nell’ottica di ridurre le emissioni a livello mondiale. È vero, i costi dell’idrogeno sono ancora alti, ma la ricerca va avanti con concretezza”.

Per il sindaco Katia Tarasconi “Piacenza può diventare un punto di riferimento sulla partita dell’idrogeno. L’obiettivo è quello di portare i visitatori del polo fieristico anche in centro storico, perciò sarà presentato un fuori salone sull’idrogeno organizzato nel cuore urbano della città”. L’amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli ha puntualizzato che “il nostro ente fiera può e deve essere un contesto di nicchia che punta sulla qualità, una portaerei economica per tutto il territorio”.