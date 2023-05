“Fuori salone” di Hydrogen Expo, inaugurata una mini-centrale a idrogeno in piazza

E’ stato inaugurato lunedì 8 maggio in piazza Cavalli in container-showroom che per 5 giorni rappresenta il “fuorisalone” di Unical – in collaborazione con Brian and Partners, ErreDue e il Comune di Piacenza – in previsione della prossima mostra-convegno Hydrogen Expo a Piacenza, in programma dal 17 al 19 maggio.

Una installazione che diventa esposizione e progetto educativo, allestito con apparecchi per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno verde, tra cui pannelli fotovoltaici, elettrolizzatore e cella a combustibile, pompa di calore e caldaia a idrogeno.