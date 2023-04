Successo del Consorzio Piacenza Alimentare al Fuorisalone 2023

È stata un successo oltre ogni aspettativa la presenza al Fuorisalone 2023 del Consorzio Piacenza Alimentare e di Fidenza Village, due realtà emiliane che hanno voluto cimentarsi nell’edizione dell’evento che, come delineato dal titolo scelto quest’anno, “Laboratorio Futuro”, ha voluto proporsi come un grande spazio aperto alle più differenti sperimentazione in cui brand, progettisti, università, curatori, designer e artisti si sono dati appuntamento per provare a immaginare nuove visioni e linguaggi per innovare. In questo contesto, che ha celebrato il ritorno al consueto calendario che vede il design protagonista e Milano, per la durate del Fuorisalone, attrarre artisti, designer, architetti e soprattutto visitatori da tutto il mondo (con numeri, quest’anno, da record), il Consorzio Piacenza Alimentare ha promosso e valorizzato il meglio dell’enogastronomia del territorio mentre Fidenza Village ha proposto, in collaborazione con il duo Urbansolid, una installazione artistica incentrata sui Moai dell’isola di Pasqua: due sculture in vetroresina di grandi dimensioni che rappresentano, nella loro sintesi, un’intera civiltà e che gli street artist Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani (che formano appunto il duo Urbansolid) hanno collocato nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, compiendo un atto di decontestualizzazione sia geografica sia temporale capace di innescare il cortocircuito tipico delle loro opere. Fuorisalone è stato infatti l’occasione per portare all’attenzione dell’opinione pubblica grandi interrogativi: dalla questione climatica alla sostenibilità delle metropoli e dei processi di produzione, tematiche al centro di questa edizione.

“Torniamo dal Fuorisalone di Milano con l’orgoglio di un risultato perfino superiore a ogni migliore aspettativa e la soddisfazione di essere stati protagonisti in prima linea di un evento che desta ogni anno sempre maggiore interesse a livello mondiale, come abbiamo potuto constatare semplicemente osservando i volti delle migliaia di persone che abbiamo visto passare davanti ai nostri spazi in questi giorni – commenta Valeria Benaglia, titolare dell’agenzia Mood Eventi e Comunicazione di Piacenza che ha collaborato e curato la presenza delle due realtà del territorio al Fuorisalone 2023 – . Al netto del riscontro numerico, in termini di presenze, registrato in questi giorni ciò che ci ha piacevolmente colpito è l’interesse di visitatori e turisti nei confronti delle nostre proposte e del territorio che il Consorzio Piacenza Alimentare e Fidenza Village rappresentano. È un forte segnale di ottimismo per il futuro che ci fa comprendere come l’attrattività nei confronti dell’area di Milano e di tutto ciò che ruota attorno al capoluogo lombardo sia ancora viva e dinamica, perfino superiore ai tempi del pre Covid”.

D’altronde il bilancio dell’edizione 2023, diffuso in questi giorni dall’organizzazione, delinea una partecipazione importante e selezionata: la guida eventi di Fuorisalone.it ha proposto online oltre 900 eventi, raccontati sul sito da più di 8mila immagini prodotte da 100 E.reporter, studenti selezionati dal Politecnico di Milano. L’edizione ha contato dall’inizio dell’anno un’audience di più di 550mila utenti unici e più di 3,2 milioni di pagine viste. Tra i canali social più visitati al primo posto c’è senza dubbio Instagram che ha infatti visto per @Fuorisalone un incremento di 17mila follower nei giorni dell’evento e una copertura di più di 2 milioni di utenti.

Una potenzialità, per Benaglia, da non lasciare cadere nel vuoto anche alla luce di altri dati diffusi in questi giorni: “Gli ottimi risultati emersi al Fuorisalone e i numeri da record registrati dal settore turistico in questo lungo ponte del 25 aprile devono fare riflettere tutti i protagonisti, pubblici e privati, del territorio su quanto sia importante lavorare in rete per un marketing territoriale e un’offerta ricettiva integrata e completa, abbandonando vecchi preconcetti e campanilismi”.