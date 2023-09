Si è tenuta ieri 28 settembre a Milano la Luxury Hospitality Conference, il più importante evento in Italia di caratura internazionale dedicato al mondo dell’hotellerie e ristorazione di lusso. Presso il prestigioso hotel Melià di via Masaccio, a Milano, si sono radunati ben oltre 800 professionisti del settore, tra cui direttori di hotel, food&beverage manager, chef e giornalisti del settore, molti dei quali provenienti dall’estero.

L’evento prevedeva un fitto programma di conferenze e seminari terminati nel tardo pomeriggio, e durante la giornata gli ospiti partecipanti hanno potuto conoscere e degustare alcune delle eccellenze del nostro territorio presentate da Consorzio Piacenza Alimentare che ha allestito tre isole di degustazione nelle sale dell’hotel adibite ad “area expo”, a fianco di altri ben noti e prestigiosi marchi internazionali del settore.

Ospiti e relatori quindi, in occasione dei vari coffee break e pause dai seminari che si susseguivano, hanno così interagito con il Consorzio Piacenza Alimentare ed alcuni produttori rappresentanti che hanno così presentato il nostro territorio e alcune delle sue eccellenze gastronomiche quali i nostri salumi dop, formaggi, giardiniere e sottoli, miele, pasticceria dolce e salata.

L’ARTICOLO DI GIORGIO LAMBRI SU LIBERTÀ