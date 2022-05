Piacenza Alimentare, Pisaroni confermato presidente. Export +6%

Emanuele Pisaroni resta per altri tre anni alla guida del Consorzio Piacenza Alimentare, la realtà dal 1980 riunisce le eccellenze enogastronomiche del territorio piacentino e svolge attività di promozione delle esportazioni sui mercati internazionali.

Al palazzo dell’Agricoltura è stata organizzata l’assemblea annuale che prevedeva all’ordine del giorno, oltre al bilancio, anche il rinnovo delle cariche sociali. Il consiglio in carica è stato confermato.

Nonostante pandemia e instabilità di mercato il triennio si è concluso con una crescita per il consorzio.

“Nel 2021 abbiamo registrato una crescita del 6 percento dell’export e un record: 450 milioni di esportazioni di prodotti piacentini – ha dichiarato Pisaroni -. La maggior richiesta arriva dai mercati europei ma sono in crescita anche paesi lontani come Australia e Giappone. Il bilancio è positivo anche grazie alle imprese che hanno dimostrato attaccamento alla qualità del prodotto e capacità di adattarsi ai cambiamenti di mercato. Anche per il futuro continueremo a puntare sulla qualità. Uno degli obiettivi è quello di aumentare la sinergia tra i nostri associati e la presenza delle aziende nelle fiere in Italia e all’estero con una partecipazione massiva nello stesso spazio per lasciare il segno di Piacenza”.

Il Consorzio nel 2022 ha già ripreso con slancio la propria attività promozionale sui mercati internazionali, partecipando ad una serie di manifestazione tra Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. Fresco del recente successo della partecipazione alla 21ma edizione di Cibus Parma, la prima manifestazione dell’anno in presenza fisica per il settore enogastronomico dal respiro veramente internazionale, si proseguirà poi con PLMA Amsterdam, evento di riferimento per il mondo della private label, il Summer Fancy Food a New York e SIAL Parigi, dove il Consorzio realizzerà la più grande collettiva tra le aziende italiane partecipanti”.