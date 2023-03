Il Giappone accoglie a Tokyo i produttori di “Consorzio Piacenza Alimentare”

C’era anche una nutrita rappresentanza di aziende piacentine – riunite sotto il Consorzio Piacenza Alimentare – alla 48° edizione di Foodex presso il Tokyo Big Sight, fiera tra le più grandi e importanti a livello internazionale che ha visto la presenza di circa 75mila acquirenti. L’evento si è tenuto la scorsa settimana.

La fiera Foodex è la più importante manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone, nonché grande evento di richiamo commerciale, diffusione e promozione del settore per l’intera area. La manifestazione rappresenta quindi un appuntamento essenziale per le aziende già presenti sul mercato ma anche per quelle che desiderano entrarvi. È stata un’occasione incredibile per le aziende piacentine che hanno partecipato all’evento di avviare relazioni commerciali di portata internazionale con ottime premesse per il futuro in nuovi mercati; cresce, infatti, l’interesse per prodotti di qualità come quelli del nostro territorio.

Questi i commenti di alcune delle aziende piacentine che hanno partecipato a Foodex 2023. “Prima volta in Giappone e risultato sopra le aspettative, fondamentale per rinsaldare i rapporti e trovare nuovi clienti, grande afflusso anche senza appuntamento” ha detto Alberto Negri, responsabile vendite di Cantine Romagnoli.

“Feedback certamente positivo, conosciuti tantissimi buyer di catene, contatti seri ed interessati al prodotto, esperienza assolutamente da rifare” è stato il commento di Marta Vignati di Mavitrade.

“Grande interesse per la categoria e grande affluenza, grandissima attenzione alla qualità da parte dei clienti, contatti non solo con buyer Giapponesi ma con tutta l’area asiatica, feedback assolutamente positivo” ha raccontato Andrea Ravarino, export manager di Formec Biffi.

“Importante tornare in Giappone, uno dei mercati più importanti per il vino italiano in Asia, per poter saggiare con mano la situazione nella fase post-Covid. Abbiamo riscontrato presenze importanti di operatori del settore food & beverage, ristoratori, retailer e importatori. Il consumatore giapponese sa riconoscere l’alta qualità e i vini di Cantine4Valli hanno riscosso parere positivo unanime” ha spiegato Jannet Fathallah, export manager di Cantine Quattro Valli.

“Fiera settoriale importante con personale molto preparato, contatti non solo con il mercato giapponese ma con tutta l’area asiatica come Corea e Cina, ci auguriamo di chiudere qualche contratto” ha commentato Daniela Dessolis di Tomitaly.

“E’ stato un ritorno importante dopo 4 anni di assenza, fiera con grande affluenza e qualità dei visitatori in una location molto bella. Tramite questa fiera abbiamo costruito la nostra presenza nell’area asiatica” ha affermato Lorenzo Toffolon, sales manager di Steriltom.

I commenti positivi delle aziende partecipanti disegnano un quadro ottimistico dell’interesse per i nostri prodotti in tutto il mondo, infondendo anche un clima di fiducia nella ripresa degli scambi commerciali post-Covid , in questo periodo ancora di grande incertezza.