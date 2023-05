Reinventare le città a misura di donna, le proposte di Cattolica e Soroptimist

Qual è il ruolo che le donne possono svolgere nell’ambito della rigenerazione urbana?

Una domanda alla quale ha cercato di dare risposta il convegno “La Città che vorrei”, organizzato dall’Università Cattolica di Piacenza assieme a Soroptimist.

Da cittadine le donne ripensano ai modelli futuri delle città – che sono al centro di enormi sfide di cambiamento sociale, economico e ambientale – da riprogettare anche in base alle loro esigenze, in vista di una migliore qualità della vita, come impegno e responsabilità verso tutta la comunità e le generazioni future. Un cambiamento da realizzare insieme alle migliori energie del territorio, alle amministrazioni locali e non solo, tenuto conto della complessità delle sfide.

Il progetto “La Città che vorrei” è un documento di proposta di Soroptimist di fronte alle sfide del cambiamento ambientale, sociale ed economico della città del domani, attraverso il ruolo che le donne possono svolgere per contribuire alla riprogettazione e trasformazione urbana.

Al convegno è seguita una tavola rotonda, per innescherà riflessioni e suggerire risposte, per reinventare le città a misura di donna.