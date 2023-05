Rincari energia, dalla Camera di commercio 200mila euro per le imprese

La Camera di commercio di Piacenza ha approvato il bando “Sostegni energia anno 2023” destinato a fornire un ristoro alle piccole imprese che si trovano in situazione di difficoltà a causa dei rincari energetici. Per questo intervento il commissario straordinario Filippo Cella ha stanziato 200.000 euro. Tale intervento si pone in linea con l’accordo di collaborazione tra Fondazione Banco dell’energia e istituzioni piacentine per la promozione e il sostegno del progetto “Energia in comune” finalizzato alla individuazione e al supporto dei soggetti vulnerabili sotto il profilo energetico.

Possono presentare domanda le imprese iscritte e attive presso la Camera di commercio di Piacenza a partire dal 1 novembre 2021, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 10 e un fatturato annuo non superiore a due milioni di euro. Le imprese dovranno avere subito un calo del fatturato pari almeno al 20% tra il 2021 e il 2022. Le imprese devono operare in uno dei seguenti settori: commercio al dettaglio (escludendo supermercati ed ipermercati); alloggio e ristorazione; noleggio e leasing operativo; ricerca, selezione, fornitura di personale; servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse; attività creative, artistiche e di intrattenimento; attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; servizi alla persona. Sono ammissibili esclusivamente gli incrementi dei costi legati al consumo energetico, di gas e teleriscaldamento, al netto di IVA, bolli, imposte e costi di trasporto e di sistema, riferiti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022 e rapportati al medesimo periodo riferito al 2021, a condizione che tale incremento sia almeno pari al 30% a parità di consumi, di dotazione infrastrutturale e operatività. Si farà riferimento al consumo medio nel bimestre 2021 rispetto al consumo nel bimestre 2022. Il contributo sarà pari al 50% della maggiorazione, fino ad un massimo di 1.200 euro. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 11.00 del 9 maggio 2023, fino alle ore 12.00 del 30 maggio 2023.