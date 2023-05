Recruiting day, 100 candidati. “Motivazione, flessibilità e formazione continua” 

Persone predisposte alla formazione continua in un mondo del lavoro in costante evoluzione. Sono caratteristiche essenziali dei lavoratori che le aziende desiderano avere nel proprio staff. Cento candidati hanno partecipato al “Recruiting day” organizzato da Rolleri Cultura d’impresa, ente che da quindici anni si occupa di ricerca e selezione del personale qualificato per le aziende. L’evento che ha coinvolto dieci realtà del nostro territorio è andato in scena alla Volta del Vescovo.

