Stand gastronomici, dj set: due giorni di festa fino a sera ai giardini Margherita

Tutti per un giardino. Quello in questione risponde al nome di Margherita e domani, venerdì, dalle 15 si riempirà di stand gastronomici e poi anche di musica. “Tutti per un giardino” è il titolo della manifestazione promossa dall’Associazione Quartiere Roma in collaborazione con il Comune di Piacenza: a partire dalle 15 saranno presenti gli stand di Luppoleria, Baciccia, Kzero, Mil Sabores e di Pier Cesare Licini, mentre dalle 17 partirà la musica con due dj set di Mighty Nineties e Lefex. Festa fino a sera, ma con replica dato che gli stand saranno presenti ai giardini Margherita anche in occasione del Pride di sabato. L’iniziativa è stata presentata sul luogo del “misfatto”, ossia proprio ai giardini Margherita, dagli assessori Simone Fornasari e Serena Groppelli, dal presidente di Associazione Quartiere Roma Antonio Resmini con Daniele Ferrari e da Sibilla Brusamonti e Paola Compiani di Luppoleria.

