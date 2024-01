“Baumarbeiten”: nei giardini Margherita il caso dei cartelli in tedesco per maxi cantiere

“Baumarbeiten”. Ovvero, in italiano, “lavoro sugli alberi”. Stamattina diversi cittadini hanno notato la curiosa segnaletica provvisoria in via Alberoni, accanto al maxi cantiere per la potatura e la riqualificazione degli alberi nei giardini Margherita, un “pacchetto” di lavori pubblici – dal costo totale di 98mila euro – particolarmente atteso nel polmone verde del quartiere Roma. Peccato però che i cartelli posizionati dalla ditta incaricata lungo la strada, per avvertire gli automobilisti e i pedoni, siano in lingua tedesca. Sui social network, così, i piacentini hanno ironizzato e immortalato gli avvisi di “Baumarbeiten”.

Il caso è stato segnalato anche dal consigliere della Lega Luca Zandonella: “Il Comune controlla chi lavora per suo conto o si è liberi di posare ciò che si vuole? Iniziare i lavori installando i cartelli in lingua italiana dovrebbe essere la semplice normalità, ma evidentemente i cantieri iniziano senza il minimo controllo”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: