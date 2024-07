“Scarsa manutenzione del verde”, lamentela dai residenti di Rustigazzo

“La manutenzione del verde nei cimiteri di frazione è troppo poco frequente”, è la lamentela mossa da alcuni abitanti della frazione di Rustigazzo.

Persiste dunque a Lugagnano ed in modo particolare nei cimiteri delle frazioni di Antognano, Vicanino e Rustigazzo, il problema dell’erba alta; già ad un mese dalle elezioni amministrative di giugno, le segnalazioni sono arrivate al consigliere di opposizione Andrea Bonfanti, il quale ha invitato l’amministrazione a prestare più attenzione alla qualità dei lavori svolti ma continua ad essere troppo alta l’erba tra le lapidi. Oggi, si rinnova dunque l’invito da parte di Bonfanti, il quale ha nuovamente ricevuto segnalazioni: “Erba ancora troppo alta nei cimiteri di Vicanino, Antoniano e Rustigazzo, l’erba in alcuni punti è stata falciata ma solo in modo parziale”.



Anche in paese la situazione relativa alla cura del verde non sembra essere differente, l’aiuola che si trova alla fine di Via Bersani ad esempio, non è stata falciata: “Si tratta di una via di forte passaggio per gli abitanti, restituisce un’immagine trascurata del paese; necessari anche interventi per sistemare buche, banchine e le due frane nelle strade frazionali dopo le abbondanti piogge del mese scorso”.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTA’