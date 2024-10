Verde pubblico, il Comune di Piacenza cerca un agronomo: domande entro il 30 ottobre

C’è tempo sino al 30 ottobre (la domanda dev’essere caricata entro le ore 15.59), per candidarsi al concorso pubblico indetto dal Comune di Piacenza per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un agronomo da assegnare al settore Infrastrutture e Smart City – Servizio Verde e Decoro Urbano, con inquadramento nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Il bando completo è consultabile sul portale www.inpa.gov.it, tramite il quale si presenta la richiesta di ammissione. Un rimando diretto è presente anche nella home page del sito web comunale, che riporta tutte le informazioni a riguardo nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

Requisito fondamentale, il possesso dell’abilitazione per l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, nella sezione A o nella sezione B/settore a) agronomo e forestale, unitamente al titolo di studio universitario che ne dà diritto.

Per informazioni, i candidati devono scrivere a [email protected] o telefonare ad uno dei seguenti numeri: 0523.492054 – 492219.