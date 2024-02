Fiorenzuola, piantati nuovi alberi al posto di quelli malati in diverse aree verdi

È terminato nei giorni scorsi a Fiorenzuola l’inserimento di nuovi alberi in alcune aree cittadine.

“Gli interventi seguono la rimozione di diversi esemplari purtroppo in condizioni di

ammaloramento e ribadiscono la concreta attenzione della nostra amministrazione

sul tema della valorizzazione, della riqualificazione e del decoro del verde

pubblico cittadino”, hanno evidenziato il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, l’assessore comunale all’ambiente Elena Grilli e il consigliere comunale con delega ai parchi e ai giardini, Umberto Bergamaschi.

LE ZONE DI INTERVENTO – Le recenti piantumazioni hanno riguardato il cimitero, il tratto iniziale della pista ciclopedonale tra il capoluogo e la frazione di Baselica Duce, dove sono stati messi a dimora alcuni esemplari di cipressi, mentre nel parcheggio di viale Corridoni sono stati aggiunti nuovi tigli.

Un ampio intervento è stato effettuato anche nei giardini di via Parri, dove sono stati piantati un prugno al centro del giardino, alcuni aceri nelle aiuole che delimitano il parco giochi e il parcheggio di via Kennedy, una siepe che delimita l’area verde, e quattro carpini lungo l’aiuola che costeggia la stessa via Parri.