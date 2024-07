Il nuovo asilo di Fiorenzuola sta per diventare realtà: a settembre i lavori di posa

Il nuovo asilo nido di Fiorenzuola sta per diventare realtà, passando per il quartiere di Via Guareschi è possibile osservarne le fondazioni.

Si riesce già ad immaginare il perimetro di quella che sarà la struttura definitiva, 900 metri quadri che si ergeranno con materiali compatibili alla bioedilizia, in un lotto verde che misura 1800 metri, spazio a sua volta confinante con un’altra area pubblica di 6mila metri quadri che potrà in parte essere utilizzata per estendere lo spazio aperto dell’asilo.

“I lavori sono iniziati a gennaio – ha spiegato il sindaco Romeo Gandolfi – poco dopo l’avvenuta consegna dei lavori nel mese di ottobre. A partire da settembre si prevede la partenza dei lavori per la posa delle prime parti della struttura, al momento in prefabbricazione direttamente nell’azienda incaricata, la Holz Albertani di Verona. Secondo le scadenze previste dal Pnrr – ha proseguito Gandolfi – la chiusura dei lavori è prevista per il 30 giugno 2026, ma noi ipotizziamo la chiusura per settembre 2025, così da poter ospitare già i bimbi di Fiorenzuola”.

l’esigenza di un nuovo asilo a fiorenzuola

Il nuovo asilo è stato voluto dall’amministrazione locale perché i due asili nido di Fiorenzuola esistenti, non sono sufficientemente capienti per accogliere tutti i bambini di Fiorenzuola: “L’asilo Villa Modeo – ha spiegato l’assessora all’istruzione Elena Grilli – può accogliere 32 bambini, mentre 25 lo spazio bambini Piccolo Blu. Il nuovo asilo disporrà di cinque sezioni che accoglieranno fino a 72 bambini”.

Quello per il nuovo asilo è stato per Fiorenzuola un grande investimento, si parla di 400 mila euro da parte del comune uniti ai fondi intercettati tramite Pnrr per 1 milione e 430 mila euro. L’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Morganti: “Il cantiere per il nuovo asilo è operativo; il Comune si è fatto trovare preparato all’appuntamento istituzionale del Pnrr”.