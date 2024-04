Fiorenzuola festeggia i 100 anni della storica magliaia Giuseppina Dallavalle

La magliaia di Fiorenzuola Giuseppina Dallavalle, ha da poco festeggiato il suo centesimo compleanno. Una vita dedicata alla famiglia e ad un impiego che coincide con la sua più grande passione, il lavoro a maglia.

il lavoro nel maglificio faini e la famiglia

Giuseppina, meglio conosciuta come la “zia Pina”, ha lavorato per dieci anni nello storico maglificio Faini in città, rimasto operativo fino al 1972.

“Ha iniziato a lavorare molto giovane – ha raccontato la figlia Marzia Belli– all’età di 15 anni, dopo dieci anni di lavoro al maglificio Faini, ha proseguito la professione in casa producendo a macchina maglieria su commissione. Pina è rimasta vedova all’età di 48 anni, ed ha provveduto da sola a crescere me e mia sorella Valeria Belli. È poi diventata nonna e bisnonna, di 3 nipoti e 4 pronipoti. Pina è una brava nonna, ha sempre aiutato me e mia sorella nella cura dei figli”.

La nipote Casilda Maccagni: “Per me la zia è stata una seconda mamma, la mia spesso era impegnata nell’attività di ristorazione di famiglia. È ancora una donna molto attiva, ricorda a memoria le ricette, che le chiedo volentieri”.

La “zia Pina”, è stata festeggiata dalla famiglia, dagli amici e dalle figlie, che le hanno organizzato un pranzo a sorpresa; ai festeggiamenti ha partecipato anche il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, il quale ha voluto portare un saluto ed un augurio alla signora Giuseppina.