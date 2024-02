A Fiorenzuola disagi nella raccolta del verde, il sindaco: “Ritardi del gestore”

Ancora ritardi per la raccolta del verde nel comune di Fiorenzuola, continuano i disagi per i cittadini.

Il sindaco Romeo Gandolfi, attraverso la sua pagina social Facebook, ha nuovamente esternato una considerazione in merito ai ritardi da parte dell’ente Iren incaricato alla raccolta dei rifiuti, scrivendo: “Nei mesi di gennaio e febbraio, lo svuotamento delle benne del verde passa da settimanale a quindicinale, tuttavia, se il gestore del servizio non rispetta le tempistiche, si verifica un aumento dell’abbandono dei rifiuti presso le stesse zone”.

Non solo verde – La mancanza di puntualità del gestore infatti, sembra essere di incentivo all’inciviltà di alcuni cittadini, che nei giorni scorsi, non hanno perso l’occasione per abbandonare accanto alle benne del verde anche alcuni rifiuti ingombranti; nel punto di raccolta collocato in piazzale Darwin ad esempio, è stata addirittura abbandonata la rete di un letto.

“C’è un ampio spazio di miglioramento nell’attività svolta dal gestore”- ha concluso il sindaco Gandolfi nello stesso post. Gli episodi di ritardo nella raccolta dei rifiuti per il comune di Fiorenzuola, sono già stati segnalati a Libertà anche nel mese di dicembre, quando in alcune zone della città (Via Braibanti e il quartiere Torchina), per giorni, non sono passati gli operatori questa volta della raccolta indifferenziata.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ