Mondo contadino e arte: a Fiorenzuola al via la mostra “Terredacqua” sull’oro blu

“L’acqua è alleata dell’essere umano, ma può anche diventarne forza dirompente e indomabile”. Lo ha detto Pierluigi Montani, uno degli artisti e curatori della mostra “Terredacqua” visitabile ogni sabato e domenica (fino al 21 aprile) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, al centro culturale “Aldo Braibanti” di Fiorenzuola d’Arda.

La rassegna comprende diverse opere pittoriche realizzate da Pierluigi Montani, e dagli altri artisti e curatori della mostra Danilo Cassano (scultore di Castelfranco Emilia) e Mario Ugolotti, presente con un’installazione artistica.

“Siamo lieti di celebrare, attraverso questa iniziativa, una sintesi tra l’arte e la cultura contadina. Conosciamo bene l’importanza dell’acqua per il nostro territorio. Vorremmo coinvolgere emotivamente i visitatori in questa mostra, perché l’arte è chiamata a suscitare per tutti certe emozioni e sensazioni” ha sottolineato Carlo Fornaini.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Fiorenzuola, è stata presentata nella Sala dell’orologio del municipio cittadino, alla presenza del sindaco Romeo Gandolfi, dell’assessore comunale alla cultura Massimiliano Morganti e dal presidente dell’associazione “Tra la via Emilia e l’Uest” Carlo Fornaini. Presenti anche gli assessori Elena Grilli e Franco Brauner, e il presidente del Consiglio comunale Federico Franchi.