La segnalazione: “Alberi e arbusti tagliati alla Galleana. Trampolini per ciclocross?”

Alla nostra redazione sono giunte segnalazioni relative ad alcuni alberi e arbusti tagliati abusivamente al Parco della Galleana. Chi ci ha contattato presume che tale operazione sia stata compiuta “per creare trampolini adibiti al ciclocross”.

“È già un po’ di tempo – scrive il nostro lettore – che lungo i sentieri si trovano queste strutture, realizzate tagliando e legando insieme frammenti di rami o addirittura interi pezzi di tronco rimossi dagli alberi del parco. Una situazione incresciosa che merita di essere messa in luce”.

A questo proposito abbiamo contattato l’assessore al Verde pubblico Matteo Bongiorni, il quale ha assicurato che “l’ufficio del verde del Comune di Piacenza provvederà a rimuovere quanto prima queste strutture abusive. Non deve passare il concetto – ha proseguito l’assessore – che chiunque, all’interno di uno spazio di tutti, possa soddisfare le proprie esigenze mettendo a rischio non solo il patrimonio del verde pubblico, ma anche la sicurezza degli avventori. Invito, al tempo stesso, a far emergere eventuali necessità per la creazione di attrezzature ad uso, si immagina, sportivo, evitando di lanciarsi in iniziative di questo genere”.