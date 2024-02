Giardini Margherita riaperti con un nuovo look: via l’edera dal tempio, ritornano i cedri

Per chi entra ai Giardini Margherita il colpo d’occhio è d’impatto: l’edera che ricopriva il tempio è sparita così come i rifiuti. A breve verranno rimosse anche le scritte che deturpano il monumento. È stato uno degli interventi più consistenti del primo atto della manutenzione straordinaria iniziata un mese fa nel cuore verde del centro storico di Piacenza. Nei giorni scorsi sono stati piantumati anche i nuovi cedri del Libano in sostituzione di quello crollato nella nevicata del 2020 mentre l’altro era stato abbattuto per ragioni di sicurezza.

I lavori proseguono ma nel frattempo i giardini sono stati riaperti anche durante la settimana, in anticipo sul cronoprogramma. Quella che sta per volgere al termine, costata oltre 98mila euro, è la prima parte di una serie di interventi che interessano l’area di 21mila metri quadrati. Tra i lavori previsti in futuro anche il rifacimento dei vialetti.