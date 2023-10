Soresi: “Area di sgambamento cani ai Giardini Margherita o Merluzzo”

“Nonostante l’elevatissimo numero di amici a quattro zampe presenti a Piacenza, il centro cittadino risulta totalmente sguarnito di area riservata allo sgambamento cani”.

Per questo Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, sollecitata da diversi abitanti, ha presentato un’interrogazione per domandare all’amministrazione di creare un’area riservata allo sgambamento cani nel centro cittadino, presumibilmente all’interno dei Giardini Margherita o dei Giardini Merluzzo.

“Questi giardini – osserva Soresi – ben si presterebbero, considerate le loro dimensioni, alla predisposizione di un’idonea area sgambamento: in questo modo, coloro che abitano nel centro città, non sarebbero costretti a tenere i loro cani sempre al guinzaglio. Non solo: il centro cittadino – ha concluso Soresi – è costantemente invaso da deiezioni animali. Forse, la previsione di un’apposita area riservata ai cani, potrebbe quanto meno migliorare la condizione attuale che, specialmente in alcune vie, è davvero sgradevole”.