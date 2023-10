Giardini Margherita: via ai lavori entro l’anno. “Necessari per l’incolumità”

L’intervento è giudicato dall’amministrazione “molto urgente”. “Le varie componenti del Giardino vanno recuperate e messe in sicurezza. In particolare gli alberi, trascurati da anni, sono un potenziale grave pericolo per l’incolumità pubblica”. È quanto si legge nella relazione tecnica dell’ufficio verde del Comune che spiega così la necessità di intervenire con “lavori di manutenzione straordinaria” nella principale area verde della città, i Giardini Margherita di Piacenza. Costo dell’intervento: 98.200 euro. In base al cronoprogramma i lavori inizieranno entro la fine del 2023 “in quanto il progetto in questione comprende principalmente potature propedeutiche al contenimento delle alberature presenti nel parco». Tenendo conto che il periodo utile per svolgere correttamente questa attività è quello invernale, «la consegna dei lavori in autunno garantirebbe lo svolgimento delle potature e delle sistemazioni a verde nel periodo di fermo vegetativo”.

