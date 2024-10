Non c’è pace per il tempietto di Psiche ai Giardini Margherita: rischio crolli

Proseguono le sfortune per il tempietto di Psiche ai Giardini Margherita. Dopo i segni del tempo, l’inciviltà di chi si diverte ad imbrattare di scritte e di chi ha costretto il Comune, nel 2008, a mettere al riparo dai vandali il busto in bronzo di Giuseppe Mazzini nel Museo del Risorgimento, ora arriva anche il pericolo crolli.

Già perché, a seguito di una prima verifica, la stabilità della massicciata e quindi anche del manufatto sarebbe a rischio.

E’ per questo che il Comune di Piacenza ha precauzionalmente chiuso un vialetto dei giardini con due transenne. In particolare quello a nord del tempietto. A rischio c’è come detto la stabilità della muratura su cui incede il piccolo manufatto neoclassico realizzato nell’Ottocento.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’