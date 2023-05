Confapi Industria: Ponginibbi confermato presidente. “Un triennio pieno di sfide”

Giacomo Ponginibbi è stato confermato presidente di Confapi Industria durante la 19esima assemblea dell’associazione delle piccole e medie imprese piacentine. Ponginibbi e il nuovo consiglio resteranno in carica per tre anni. “Il primo mandato è stato caratterizzato da Covid, guerra e crisi energetica – ha dichiarato il presidente – ma il sistema Confapi e Piacenza ha reagito bene. Sono orgoglioso della riconferma. Sarà un triennio pieno di sfide. Abbiamo un’ottima interlocuzione con tutte le istituzioni locali, quello che chiediamo è di facilitare le piccole medie imprese a livello burocratico per favorire tutto il territorio”.

