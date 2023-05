“E’ la stampa, bellezza!” chiusa la prima fase. Riparte all’Arena Estiva

La prima parte della rassegna di film dedicata al giornalismo che Editoriale Libertà, in collaborazione con Cinemaniaci, ha costruito in questi mesi in occasione dei 140 anni del quotidiano per proporre alla città una serie di visioni e di riflessioni sull’importanza della stampa libera, si è chiusa con la proiezione di “The French Dispatch” di Wes Anderson allo Spazio Rotative. Uscito nel 2021, il film ruota intorno a Arthur Howitzer Jr, editor della rivista “The French Dispatch”, una sorta di “New Yorker” francese, che ha sede nella fittizia cittadina di Ennui-sur-Blasé.

Alla morte di Howitzer la redazione decide di dedicargli un numero omaggio, selezionando alcuni articoli scritti dai suoi migliori giornalisti: “Il film è una commedia, un divertissement d’autore – ha commentato Barbara Belzini, critica cinematografica di Libertà – che vuole omaggiare da una parte il cinema italiano antologico, quello di Fellini, Visconti e De Sica, e dall’altra il grande amore di Anderson per il “New Yorker”.

“È la stampa, bellezza” continuerà negli spazi dell’Arena Estiva con una seconda serie di titoli: tra giugno e luglio saranno proiettati “Sbatti il mostro in prima pagina”, lo sguardo affilato di Marco Bellocchio sul rapporto tra informazione e potere, il grande classico “Prima Pagina” di Billy Wilder, “Good Night and Good Luck” di George Clooney, e “The Post” di Steven Spielberg.

