“È la stampa, bellezza”: al via la rassegna cinematografica per i 140 anni di Libertà

“È la stampa, bellezza” è il titolo della rassegna di film dedicata al giornalismo che Editoriale Libertà, in collaborazione con Cinemaniaci, ha costruito in questi mesi, in occasione dei 140 anni del quotidiano, per proporre alla città una serie di visioni e di riflessioni sull’importanza della stampa libera, e sulle sue deformazioni.

La rassegna comincia allo Spazio Rotative martedì 9 maggio alle 20.45 con “L’asso nella manica” di Billy Wilder, con Kirk Douglas nei panni di un giornalista senza scrupoli, disposto a superare i confini della legalità e dell’umanità pur di garantirsi lo scoop in grado di riportarlo in vetta.

Gli appuntamenti de “È la stampa, bellezza” allo Spazio Rotative proseguono ogni martedì alle 20.45: il 16 maggio sarà il momento di “Insider – Dietro la verità” di Michael Mann, che usa i volti di Al Pacino e Russell Crowe per raccontare la storia vera di Jeffrey Wigand, ex dirigente di un’industria del tabacco che diventa supertestimone di un’inchiesta sulla produzione delle sigarette. La settimana successiva, il 23 maggio, sarà proiettato in prima visione il documentario “Visto si stampi”, firmato da Giuseppe Piva e Gero Guagliardo, che racconta i 140 anni di Libertà: un viaggio narrativo che svela il lavoro di centinaia di persone che, attraverso le generazioni, hanno reso e rendono ancora possibile il diffondersi della carta stampata e dell’informazione. La prima parte della rassegna si chiuderà il 30 maggio con il recentissimo “The French Dispatch” di Wes Anderson, che omaggia il New Yorker e un giornalismo di approfondimento che non esiste praticamente più. Tra giugno e luglio, ospitati dai Cinemaniaci all’Arena estiva, saranno proiettati “Sbatti il mostro in prima pagina”, lo sguardo affilato di Marco Bellocchio sul rapporto tra informazione e potere, il grande classico “Prima Pagina” di Billy Wilder, “Good Night and Good Luck” di George Clooney, per chiudere con “The Post” di Steven Spielberg.