Alle 20.05 su Telelibertà lo speciale sull’Assemblea di Confapi Industria Piacenza

Andrà in onda questa sera alle 20.05 su Telelibertà (canale 76) e in streaming su liberta.it lo speciale dedicato dalla XIX Assemblea annuale di Confapi Industria Piacenza, durante la quale il presidente provinciale Giacomo Ponginibbi è stato rieletto per i prossimi tre anni.

Un appuntamento, nella splendida cornice della Sala dei Teatini, che ha visto sul palco anche le aziende piacentine che maggiormente si sono distinte nell’ultimo anno, premiate dall’associazione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà