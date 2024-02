Confapi, focus sulla legge di bilancio con i giovani commercialisti di Piacenza

Focus sulla legge di bilancio nel corso dell’incontro dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Piacenza che si è svolto nella sede di Confapi Industria Piacenza nell’ambito di “Labirinto Live 2024”, un’intera giornata dedicata agli approfondimenti sulle novità introdotte dalle disposizioni normative di fine 2023 e primi dubbi interpretativi.

Proprio l’Unione commercialisti, guidata da Fabio Maggi, sarà protagonista del tradizionale convegno organizzato da Confapi sulle novità introdotte dalla legge di bilancio per le Pmi e che vedrà presente anche Barbara Garbelli, consulente del lavoro.

“L’appuntamento è il 30 gennaio nella nostra sede alle 17 – spiega la vicedirettrice di Confapi Industria Piacenza, Marika Lusardi – si tratta di un’iniziativa che ogni anno proponiamo per rispondere a un’esigenza informativa delle imprese. Diversi saranno i temi trattati attinenti sia all’ambito fiscale sia alla materia di lavoro e previdenza sociale”.

“Il punto d’equilibrio, perseguito dalla manovra di bilancio per il 2024, tra la dovuta attenzione al buon andamento dei conti pubblici e l’esigenza di contrastare l’impatto dell’inflazione sui livelli di reddito bassi e medio bassi, va consolidato valorizzando tutte le leve disponibili per una maggiore crescita: nel contesto del Pnrr e non solo – spiega Maggi – tanto più tenendo conto di un quadro congiunturale orientato verso la stagnazione e delle previsioni economiche per il prossimo anno, nonché della necessità di dare prospettiva strutturale alle misure di riduzione del cuneo contributivo ed al sistema Irpef a tre aliquote”.

A fargli eco è Mattia Magnani, responsabile delle comunicazioni esterne dell’Unione: “Le misure introdotte dalla legge di bilancio unitamente alle misure introdotte dai decreti attuativi della legge delega sono destinate ad avere un impatto significativo sulla vita economica delle famiglie e delle imprese italiane – sottolinea – penso alla riduzione del cuneo fiscale e alla riforma delle aliquote Irpef che interessano molte famiglie”.

“Quando si parla di legge di bilancio si parla sostanzialmente degli ambiti strategici su cui investire maggiormente e su quali aree invece destinare i fondi complementari – fa notare la commercialista Danila Gambazza – ma ci sono anche alcune misure fiscali che mirano a modernizzare il sistema tributario e a incentivare comportamenti responsabili da parte delle imprese”.

A chiudere è la tesoriera Margherita Ferrante che guarda al prossimo convegno: “Il nostro intervento previsto per il prossimo 30 gennaio ha come fine ultimo quello di fornire degli strumenti pratico-operativi perché l’imprenditore possa orientarsi in modo efficace e tempestivo nell’applicazione della legge di Bilancio 2024 e delle norme connesse”.