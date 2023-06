Passaggio storico per Apid Piacenza, il gruppo donne che fa capo a Confapi Industria.

Dopo otto anni di fortunatissimo mandato, Sara Brugnoni ha passato il testimone a Barbara Boselli, eletta nuova presidente.

“Il nostro gruppo è cresciuto in questi anni da 8 membri a 52 – ha detto la presidente uscente – ma soprattutto è coeso e pieno di idee, ormai pienamente consolidato all’interno dell’associazione. Sono orgogliosa dei risultati raggiunti, grazie a tutte le colleghe che in questi anni mi hanno supportato per realizzare eventi di rilievo e sono certa che nel segno della continuità Barbara saprà fare squadra e rendere sempre più protagoniste le donne d’impresa”.

Una sfida non da poco per “Bibi” Boselli: “Non sarà semplice mantenere il gruppo sui livelli raggiunti grazie alla guida di Sara, ma sono certa che con l’aiuto di tutte proseguiremo nel solco tracciato in questi anni. La nostra forza è sempre stata e sarà questa: la grande unità, frutto di un’amicizia sincera che si è creata tra tutte noi. Ovviamente siamo anche imprenditrici e cerchiamo sempre di dare il meglio, anche in questo contesto”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà