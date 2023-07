Divisi dall’ideale politico, uniti dalle memoria. I ricordi di Covati nel libro di Repetti

Da una parte c’è un ex dirigente della Dc che è stato partigiano e imprenditore. Dall’altra c’è un ex dirigente del Pci che si è appassionato alla Resistenza al punto da diventare presidente dell’Anpi. Agostino Covati e Romano Repetti sono stati su fronti politici opposti per tutta la vita: ma a unirli negli ultimi anni è stata la memoria. Covati si è infatti affidato, con il suo bagaglio di storie di partigiano, uomo politico e imprenditore, a Repetti chiedendo a lui di rendere pubblici i suoi ricordi solo post-mortem.

Detto, fatto: Covati è mancato poco più di un anno fa a 95 anni. Oggi, per Officine Gutemberg, esce il libro “L’arma aerea dei partigiani di Fausto – Memorie di Resistenza e di Vita di Agostino Covati” a cura di Repetti.

Solo a novant’anni Covati ha accettato di raccontare e di far registrare i suoi ricordi a Repetti. “Si era però raccomandato che fossero resi pubblici solo dopo la sua morte – sottolinea Repetti – le sue sono memorie di una vita straordinariamente ricca di esperienze, a partire da quella partigiana ripercorsa con grande franchezza, compresi episodi taciuti da altri testimoni”.

Covati sarà ricordato grazie a un’iniziativa organizzata dall’Anpi provinciale. L’appuntamento è domenica 16 luglio a Bobbio, alle 10 nell’auditorium Santa Chiara del municipio: interverranno il presidente provinciale dell’Anpi Romano Repetti, il sindaco Roberto Pasquali, il presidente provinciale dell’Anpc Mario Spezia, l’ex assessora regionale ai Servizi sociali Ione Bartoli e l’imprenditore Dario Squeri.