Anpi Val Nure, ecco la mappa digitale per trovare i monumenti ai partigiani

La Sezione Anpi Val Nure – che comprende i territori da Podenzano a Ferriere -, ha creato la mappa della toponomastica partigiana con foto e descrizioni delle lapidi, monumenti e targhe dedicate ai partigiani caduti nella vallata. Liberamente disponibile su Google Maps può essere raggiunta anche attraverso un Qr Code che, inquadrato con uno smartphone o un notepad, punta direttamente alla cartina. Il Qr code sarà distribuito alle manifestazioni Anpi.

Mappa e foto sui monumenti dei partigiani

Cliccando sui segnalini rossi della mappa si apre una descrizione e una o più foto del luogo. La mappa può essere usata come navigatore per giungere sui luoghi indicati, che sono una trentina, da Vigolzone a Ferriere. Naturalmente non può mancare la segnalazione alla stele al Passo dei Guselli.

I luoghi indicati nella mappa dell’Anpi

Nel comune di Vigolzone sono indicati per esempio il monumento ai partigiani della Val Nure ad Albarola e la stele di Chiulano; a Ponte dell’Olio le vie dedicati ai fratelli Franco e Mario Spelta, ad Aride Boggiani, a Renato Ghittoni, a Pippo Panni. Tra i punti localizzati a Bettola si trovano il monumento ai caduti di Rio Farnese, il cimitero di Bettola in cui è presente la cappella dei partigiani ed ancora i cippi sul ponte di Bettola e sul rio Camia.

A Farini il monumento ai 22 caduti della lotta di Liberazione e lapide a Ferdinando Guerci Caio in piazza Marconi per arrivare a Ferriere con i cippi dedicati a Pietro Inzani e ai 40 giovani catturati a Pertuso.