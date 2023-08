Nuovo market in via Einaudi: la giunta autorizza l’accordo. Parola finale al consiglio

Un nuovo supermercato e un pubblico esercizio alla Veggioletta. Oggi la giunta Tarasconi ha autorizzato il deposito dell’accordo operativo per la trasformazione dell’area di 12.700 metri quadrati denominata “APP8 Einaudi”, tra la tangenziale sud e via Einaudi a Piacenza, in una medio-grande struttura di vendita alimentare di 2.400 metri quadrati e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di 400 metri quadrati. L’iniziativa è promossa dalla società C&P Sas dell’architetto Carlo Ponzini. La parola finale (e politica) spetta al consiglio comunale, con una buona dose di malumori e tensioni che cresce tra gli esponenti ambientalisti della maggioranza di centrosinistra. L’approvazione definitiva, insomma, è tutt’altro che scontata.

Fatto sta che gli uffici di palazzo Mercanti hanno concluso, con parere favorevole, l’iter sulla proposta edificatoria avanzata nel 2019, perciò la giunta Tarasconi ha accolto la pratica tecnica, la quinta di un “pacchetto” di nove istanze ereditato dalla precedente amministrazione (prima della moratoria deliberata dall’ex giunta Barbieri e poi annullata dal Tar). Ora occorre l’esame del Comitato urbanistico di area vasta e contestualmente la pubblicazione del progetto sul bollettino regionale, con i 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni cui seguono le controdeduzioni da parte del Comune e la votazione del consiglio comunale che dovrà esprimersi sull’interesse pubblico dell’intervento. Se il percorso burocratico andrà in porto, il termine per siglare la convenzione urbanistica – di fatto la validità del piano edilizio – scade il 31 dicembre. L’accordo operativo prevede anche una serie di cosiddette compensazioni a vantaggio della collettività, oltre all’obbligo di costruire le infrastrutture e le opere di urbanizzazione legate all’insediamento.

Risulta di 15 mesi – in base alla relazione illustrativa depositata in Comune dal privato – il cronoprogramma del cantiere, con ipotesi di inizio lavori nell’autunno del 2023 e avvio delle attività commerciali nel gennaio del 2025, con l’assunzione di circa 50 persone nel supermercato e 20 per la ristorazione.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: