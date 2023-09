Caffè Musetti implementa la blockchain: “Garantiamo l’italianità del prodotto”

Musetti, azienda storica nel settore del caffè, ha annunciato l’implementazione della tecnologia blockchain per garantire la tracciabilità e la trasparenza nel processo produttivo.

“Grazie a questa innovazione – spiega l’azienda – i consumatori potranno partecipare attivamente alla realtà quotidiana di una torrefazione, scoprendo tutti i dettagli sul caffè che stanno gustando. Questa soluzione tecnologica, che combina una produzione tradizionale – quella del caffè tostato – con l’innovazione digitale, è stata sviluppata in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, grazie al lavoro di Sara Triachini, dottoranda Agrisystem e del professore Ettore Capri, Ordinario di chimica agraria.

La piattaforma blockchain, realizzata nell’ambito del progetto “TrackIT dell’Agenzia ICE”

(Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane), è

opera del Service Provider EZ Lab (Padova).

“Attraverso l’impiego della blockchain – fa sapere Musetti – siamo in grado di tracciare tutte le fasi di produzione delle cialde Gentile da 18 pezzi, garantendo che le informazioni non possano essere modificate o manipolate nel tempo. L’azienda ha deciso di documentare in modo trasparente il proprio lavoro, mettendo a disposizione del consumatore tutte le informazioni di cui dispone. Pertanto, anziché creare nuove ricette o stabilire accordi specifici con i fornitori di caffè verde, Musetti ha pubblicato documenti che attestano la qualità del caffè acquistato, l’origine dei chicchi e il lungo trasporto in nave. La blockchain è essenziale anche per dimostrare l’attento processo di selezione e validazione dei caffè da parte del team di assaggio, che utilizza numerosi descrittori per fare sì che gli standard siano sempre rispettati. Fa seguito la tostatura, una sapiente cottura lenta in cui tempo e temperatura fanno sviluppare reazioni chimico-fisiche che generano la friabilità e il bouquet aromatico tipici dei chicchi tostati. Queste fasi permettono di offrire un profilo organolettico costante, per ritrovare sempre lo stesso gusto della miscela preferita dal consumatore, tazzina dopo tazzina”.

IL LINK ALLA BLOCKCHAIN