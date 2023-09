“Includere Piacenza nel Festival Verdi”: la risoluzione bipartisan sul Maestro

Il Festival Verdi sia anche di Piacenza. C’è ora un’intesa bipartisan che punta a chiedere a livello nazionale il riconoscimento del nostro territorio all’interno della rassegna culturale che il Teatro Regio di Parma organizza ogni anno nel solco del Maestro Giuseppe Verdi. La questione riguarda le istituzioni centrali a Roma, ma la richiesta esplicita arriverà presto dal consiglio comunale della nostra città, dove i gruppi di centrosinistra e centrodestra – maggioranza e opposizione – puntano a fare in fretta (e a farlo insieme): “L’imminente avvio della discussione parlamentare sulla nuova legge di bilancio per la prossima annualità potrebbe permettere già dal 2024 la tempestiva nascita di un nuovo e ipotetico Festival Verdi con l’inserimento delle realtà piacentine”.

Così si legge nella risoluzione abbozzata dai capigruppo dell’aula di palazzo Mercanti, in maniera congiunta. Il documento, che potrebbe approdare già nella seduta di lunedì prossimo, è in fase di perfezionamento. In sostanza, centrosinistra e centrodestra vogliono “impegnare il sindaco e la giunta comunale ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali, regionali e nazionali, al fine di provvedere a modificare la Legge 238 del 20.12.2012, come novellata dalla Legge 17 del 03.02.2017” allo scopo di inserire “la Fondazione Teatri di Piacenza fra i soggetti destinatari di idoneo contributo per l’organizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto che deve al contempo divenire Festival Verdi di Parma, Piacenza e Busseto o Festival Verdi delle Terre Verdiane”. I parlamentari piacentini Tommaso Foti (FdI), Elena Murelli (Lega) e Paola De Micheli (Pd) sono già stati sensibilizzati sulla questione.

Quello tra Verdi e Piacenza, del resto, è un legame più che mai tribolato. La nostra città continua a rivendicarne la parentela culturale e artistica, ma la distanza sembra ancora marcata. Un caso eclatante riguarda appunto il Festival, che anche quest’anno ha visto l’esclusione di Piacenza dal cartellone.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: