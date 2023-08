Festival Verdi senza Piacenza, Fiazza: “Cambiare la legge”. Via a due serate sul Maestro

Verdi e Piacenza, legame più che mai tribolato. La nostra città continua a rivendicarne la parentela culturale e artistica, ma la distanza sembra ancora marcata. L’ultimo caso riguarda la prossima edizione del Festival nazionale dedicato al Maestro a Parma e dintorni, ancora una volta con l’esclusione di Piacenza dal cartellone. “C’è una legge nazionale che lega la rassegna culturale al Teatro Regio di Parma – spiega l’assessore alla cultura Christian Fiazza – ma si tratta di un patrimonio anche del nostro territorio, perciò c’è l’intenzione di proporre al ministero della Cultura di modificare questa norma. Bisogna lavorarci, la nostra giunta è in carica solo da un anno. Per entrare in strutture di queste dimensioni serve tempo”.

Intanto Piacenza punta su piccoli appuntamenti di periferia per ricordare alla collettività le origini di Giuseppe Verdi. Ecco la rassegna “Le note del Maestro e la Pianuraccia”, due serate dedicate alla figura del compositore, il 6 settembre nel Santuario della Beata Vergine del Suffragio a Borgotrebbia con “Le muse di Verdi” e il 15 settembre nella chiesa di Santa Franca alla Farnesiana con “Educazione al sentimento”. Gli spettacoli sono in programma alle 21, con l’intento di valorizzare la musica dell’artista e raccontarne la vita dei personaggi femminili delle sue opere in modo facile e fruibile, a un pubblico di ogni età. L’iniziativa è organizzata da Piacenza Kultur Dom, ChezActors e Accademia di Danza Domenichino.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: