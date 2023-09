Tesi sul Brand activism, va a Nicole Hathaway la borsa di studio “Cesare Betti”

Da sempre convinto sostenitore dell’importanza della mobilità internazionale di studenti e di docenti a supporto dell’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese, il compianto Cesare Betti, già direttore di Confindustria Piacenza scomparso nel marzo 2020, è stato ricordato con un borsa di studio istituita dalla associazione di via IV novembre assieme alla facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Piacenza,

Il riconoscimento è riservato a laureati del corso di laurea magistrale in Global Business Management che abbiano discusso una tesi di laurea sui nuovi paradigmi economici e sociali, e quest’anno assegnato a Nicole Hathaway, laureata con 110 e lode con una tesi sul brand activism.

La giornata è stata anche occasione per l’avvio delle lezioni della laurea magistrale in Global Business, in un ateneo capace di dare una formazione in grado di trovare subito occupazione, anche all’estero, come Nicole, già al lavoro a New York.