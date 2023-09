Al via il Festival del Pensare Contemporaneo: Thinking show e le mamme di oggi

Al via il Festival del Pensare Contemporaneo, quattro giorni di riflessioni sul mondo di oggi, con le sue sfide e contraddizioni, grazie al contributo di tanti protagonisti del nostro tempo. Da oggi, giovedì 21, a domenica 24 settembre 100 relatori daranno vita a più di 50 incontri sui vari, attuali e coinvolgenti – dalla guerra al clima, dall’acqua a ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

I giovani sono il fulcro di questa prima edizione con una visione ampia e trasversale e pensata per un connubio tra cultura e turismo.

Un progetto, nato grazie alla collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano oltre che Comune e Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio e diocesi di Piacenza-Bobbio.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ – In concomitanza con il Festival del Pensare Contemporaneo, si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Già a partire dalle ore 7 di mercoledì 20 settembre, sino all’intera giornata di lunedì 25, 6 posti auto in piazzetta S. Ilario saranno riservati esclusivamente ai mezzi a servizio della manifestazione, così come, a partire dalle ore 7 di giovedì 21 sino all’intera giornata di domenica 24 settembre, altri quattro spazi di sosta in largo Brigata Piacenza.

Dalle ore 18 di giovedì 21 settembre sino al termine degli appuntamenti della serata, nonché venerdì 22 settembre dalle 21 sino alla conclusione degli eventi serali, in piazza Cavalli e piazzetta Mercanti sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata e il divieto di circolazione. Gli stessi provvedimenti riguarderanno, domenica 24 settembre dalle 18.30 sino al termine degli incontri serali, piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, piazzetta Grida, il tratto di via Cavour tra piazza Cavalli e largo Matteotti, nonché il tratto di via Sopramuro tra piazza Cavalli e via Medoro Savini.

Dalle 8 alle 24 di domenica 24 settembre, inoltre, nel tratto di via Verdi compreso tra piazza Sant’Antonino e vicolo San Martino, sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Durante lo svolgimento del Festival sarà vietata la circolazione, all’interno della Zona di particolare rilevanza urbanistica (Zpru), ai veicoli con massa complessiva superiore ai 35 quintali.

IL PROGRAMMA COMPLETO

IL PROGRAMMA DI OGGI

h 18.30-21.30 [Piazza Cavalli]

THE THINKING SHOW – APERTURA FESTIVAL DEL PENSARE CONTEMPORANEO

con: Willie Peyote, Rancore, Guia, Cristina Donà, Guido Catalano e Roberto

Mercadini

Il Festival del Pensare Contemporaneo dà il benvenuto al pubblico con

un’apertura ricca di contenuti, ospitando un mix di musica e poesia per stimolare

il pensiero e la meraviglia. Andrea Colamedici, direttore filosofico del festival,

durante l’evento dialoga con importanti musicisti e artisti, capaci di veicolare le

proprie visioni del contemporaneo attraverso diverse forme espressive. Questa

sessione iniziale è un invito a immergersi nel flusso di idee, suoni e parole che

caratterizzano il festival, unendo diversi linguaggi artistici per esplorare e

comprendere la nostra contemporaneità.

h 21.30-23.00 [Piazza Cavalli]

UNO SPETTACOLO ESECRABILE AL FESTIVAL DEL PENSARE CONTEMPORANEO

con: MammadiMerda (Francesca Fiore e Sara Malnerich)

Perché le donne di oggi sono sempre arrabbiate? Cosa è cambiato da

quelle felicione degli anni ‘50? Le due autrici di Mammadimerda, al secolo Sarah

Malnerich e Francesca Fiore, dopo l’incredibile successo primaverile che ha

registrato ben 8 sold out in pochissimi giorni, fanno tappa al Festival del Pensare

Contemporaneo: una fotografia della condizione femminile attuale con

un’operazione di satira sociale nello stile comico e dissacrante che le

contraddistingue. Nell’esilarante rito collettivo che Sarah e Francesca hanno

costruito, vi condurranno per mano ma anche per occhi ed orecchie dal gender

pay gap alle gocce intorno al lavandino. Le sentirete arrivare.