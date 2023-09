Festival del Pensare: “Città del futuro, rigenerazione urbanistica di quelle attuali”

Le città del futuro, viste come aggiustamento urbanistico di quelle attuali. Il festival del pensare contemporaneo si è occupato anche di questo, in un incontro nella ex-chiesa del Carmine con Enrico Giovannini, ex ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e tra i massimi esperti europei di sostenibilità, assieme a Michela Longo, docente di mobilità sostenibile, Matteo Lucchetti, esperto di pratiche che ridefiniscono il ruolo dell’arte e dell’artista nella società, e Cino Zucchi, architetto di fama internazionale.

