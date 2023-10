“VajontS 23”: monito per l’ambiente dal teatro civile a 60 anni dalla tragedia

La memoria serve non solo a ricordare, ma anche a contestualizzare fatti ed eventi nei tempi attuali, per evitare di ripetere errori drammatici. E’ il caso della tragedia del Vajont, che diventa monito per l’umanità, per far presente che l’attenzione sull’ambiente e sulla natura va tenuta sempre alta cogliendone anche i minimi segnali.

L’occasione sono i 60 anni dal crollo del monte Toc nella diga, che causò oltre 1900 vittime, anniversario nel quale in oltre 100 teatri verranno messi in scena spettacoli ispirati al testo originale di Marco Paolini che lo rappresentò trent’anni fa.

Lo spettacolo VajontS 23, azione corale di teatro civile, andrà in scena al teatro dei Filodrammatici a Piacenza lunedì 9 ottobre ininterrottamente, ogni ora, a partire dalle 10. L’ultima rappresentazione sarà alle 22 e alle 22.39, l’ora in cui la montagna è franata nella diga, tutti i teatri si fermeranno.