“Settant’anni di arte piacentina” in una mostra nell’atrio della Cattolica

“Settant’anni di arte piacentina” per celebrare i settant’anni del campus di Piacenza-Cremona dell’università Cattolica. “Invitiamo la cittadinanza a vedere questa mostra perché è uno spaccato di grandissimo pregio della nostra arte e della nostra cultura” le parole del direttore Angelo Manfredini.

La mostra che sarà visitabile fino al prossimo 31 ottobre è promossa dal Museum in Motion presieduto da Franco Spaggiari, e curata da Roberta Castellani, responsabile dell’organizzazione del Mim, e dal critico d’arte Carlo Francou. “L’unica cosa che mi dà grande soddisfazione è essere in un posto dove ci sono i giovani – il commento di Spaggiari -, quelli impegnati e che studiano. Sono veramente contento, qui siamo nel posto giusto per parlare di arte e cultura”.

LA FOTO GALLERY DI MAURO DEL PAPA: