Pesalibro, scambiate più di cinque tonnellate di libri alla Passerini Landi

Più di cinque tonnellate e mezzo di libri e periodici scambiati in meno di due settimane e oltre 900 persone iscrittesi al servizio. Grande successo per la più recente edizione del “Pesalibro” organizzata ancora una volta, dal 18 al 30 settembre, presso il loggiato dell’ingresso storico della biblioteca comunale Passerini Landi, in via Carducci 18. Il tradizionale appuntamento, svolto in collaborazione con Iren Emilia, consente il libero scambio di libri usati, a parità di peso sulla bilancia, con il duplice obiettivo di favorire il riciclo e il riuso di volumi altrimenti destinati al macero, nonché di promuovere la condivisione tra i lettori, veicolando cultura in modo accessibile per tutti e totalmente gratuito. La parte del leone l’ha fatta la narrativa, italiana e straniera, con prevalenza di quella rosa e gialla, ma con un significativo apporto di fantasy e libri di avventura e fantascienza. Tanti i fumetti, sia per adulti che per ragazzi; nella saggistica, massiccia presenza di libri di politica, di spiritualità new age e di alimentazione responsabile. Un particolare ringraziamento, da parte dell’assessorato alla Cultura e dello staff della Passerini Landi, va alle studentesse Serena, Lisa e Chiara che svolgono il servizio civile in biblioteca e hanno gestito il Pesalibro, nonché alle insegnanti e agli alunni delle due classi della scuola primaria (5^B “De Gasperi” e 4^B “Giordani”) che, in collaborazione con l’ufficio Ambiente del Comune, hanno partecipato portando in scambio alcuni libri. Da segnalare, inoltre, che 25 utenti nel pomeriggio di venerdì 22 settembre hanno partecipato all’iniziativa “I capolavori del climate change”, campagna di sensibilizzazione a cura di Iren, prestandosi a creare titoli distopici ispirati al cambiamento climatico. I volumi rimasti al termine degli scambi sono stati destinati ad associazioni del territorio.

