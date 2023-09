Regalare una seconda vita ai libri usati. Alla Passerini Landi torna il “Pesalibro”

Dal 18 al 30 settembre, il loggiato dell’ingresso storico della biblioteca Passerini Landi, in via Carducci 18, a Piacenza, ospiterà la nuova edizione del Pesalibro, tradizionale appuntamento che permette il libero scambio di volumi usati, a parità di peso sulla bilancia. “Un’iniziativa ormai storica e sempre particolarmente attesa dagli utenti del servizio, ma anche un’occasione per dare ai libri, nel rispetto del Pianeta, una seconda vita”.

La modalità di partecipazione è semplice: basta portare in biblioteca i libri che si desidera scambiare – di ogni tipo purché non in pessime condizioni, inclusi i fumetti e con la sola eccezione di testi scolastici, enciclopedie, riviste e quotidiani – consegnandoli agli addetti per la pesatura. Verrà quindi rilasciata la ricevuta (non nominale e valida per tutto il periodo della manifestazione) che attesta il peso e dà diritto, anche nei giorni successivi e in più fasi, a portare a casa una quantità di volumi di peso complessivo equivalente, a scelta tra quelli depositati da altri lettori.

Lo stand del Pesalibro sarà accessibile, a partire dal 18 settembre, il lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.30. I volumi restanti al termine dell’iniziativa verranno destinati alle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta o, in ultima istanza, al macero.

Nel pomeriggio di venerdì 22 settembre, dalle 15 alle 18, si terrà l’iniziativa di Iren dedicata alla sensibilizzazione sul cambiamento climatico e la salvaguardia dell’ambiente, in un intreccio distopico con la letteratura che ha portato, così, alla distorsione dei titoli di alcuni capolavori senza tempo: da “Climi tempestosi” ad “Alice nel paese delle emissioni”, da “Sei personaggi in cerca d’acqua” a “La fattoria degli animali estinti”, passando attraverso “Piccolo mondo inquinato”, “Il libro della giungla disboscata” e “I miserabili idrocarburi”. Gli utenti del Pesalibro saranno quindi invitati a proporre nuovi titoli per questa particolare collana, partendo da un classico della letteratura rivisitato.