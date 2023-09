Pesalibro: in un giorno raccolti oltre 230 chili di volumi. “Non voglio buttarli”

Oltre 230 chilogrammi raccolti in solo giorno. Il “Pesalibro” si conferma un’iniziativa

molto attesa e apprezzata dai piacentini che, in questo modo, regalano ai libri una

seconda vita, nel rispetto anche del pianeta.

La modalità di partecipazione è semplice: basta portare i libri che si desidera

scambiare – di ogni tipo purché non in pessime condizioni, inclusi i fumetti e

con la sola eccezione di testi scolastici, enciclopedie, riviste e quotidiani –

consegnandoli agli addetti per la pesatura. Lo stand è accessibile il lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.30. I volumi restanti al termine dell’iniziativa verranno destinati alle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI

il 22 settembre, dalle 15 alle 18, Iren dedica un pomeriggio alla

sensibilizzazione sul cambiamento climatico e la salvaguardia dell’ambiente, in

un intreccio distopico con la letteratura che ha portato, così, alla distorsione dei

titoli di alcuni capolavori senza tempo: da “Climi tempestosi” ad “Alice nel

paese delle emissioni”, da “Sei personaggi in cerca d’acqua” a “La fattoria degli

animali estinti”