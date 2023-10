Festival 50 +1, il 27 ottobre lo spettacolo “Infestare, ovvero il declino di un astro”

Il “Festival 50 +1” mantiene le promesse: per chi a settembre dell’anno scorso ha partecipato alla tavola rotonda teatrale “Infestare. Riflessioni sulla natura e gli spazi urbani per uno spettacolo teatrale” e ha visto come nasce uno spettacolo (assistendo all’ultima tappa di un percorso che ha toccato cinque città italiane), ma anche per chi non c’era, venerdì 27 ottobre alle 21.00 sarà l’occasione per assistere allo spettacolo nato da questo percorso.

“Infestare, ovvero il declino di un astro”, di Elisabetta Granara, è una produzione “Il Gruppo di Teatro Campestre”, in collaborazione con “La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale”. Una prima per il pubblico piacentino, come tutti gli spettacoli di 50+1, dopo il debutto di febbraio al Teatro della Tosse di Genova e le date all’Hangar Teatri di Trieste e all’Earthink Festival di Torino.

Ad arricchire la serata, prima e dopo lo spettacolo, “un atto unico per attrice sola e minuscolo giardino”: dalle 19.00 alle 21.00 e dalle 22.30 alle 23.30, infatti, sarà possibile prenotarsi per una esperienza riservata a uno spettatore alla volta, della durata di 15 minuti: “Il sussurro del giardino” è un’installazione performativa di Enrica Carini e Barbara Eforo, “concepita con l’intento di mettere a disposizione un giardino in miniatura da esplorare, anche con l’aiuto di lenti, mentre si ascolta una donna dare voce a questo giardino e a un mazzetto di parole colte personalmente per ogni partecipante. Parole di fiori, di alberi, di fili d’erba, in onore del giorno della loro nascita.”

